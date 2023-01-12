الأوقاف تكرِّم طلبة دور القرآن الكريم من ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري - كرَّم أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبدالله العقيل الدعجة، مجموعةً من طلاب وطالبات دور القرآن الكريم التابعة للوزارة من ذوي الإعاقة.



وقال العقيل، بحضور أمين عام الوزارة لشؤون المديريات مدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم السحيمات، وعدد من أهالي الطلبة، إن الإرادة تصنع المستحيل وتكون سبيلا للتميّز والاجتهاد والتفوّق، مُذكِّرًا بالعديد من الشخصيات حول العالم من ذوي الإعاقة، الذين ساهموا في تحقيق إنجازات أفادت البشرية.

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