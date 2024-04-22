الأوقاف تنظم حملة تبرع بالدم لصالح الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وبالتعاون مع مركز الحسين للسرطان اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى المركز، شارك فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة.

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وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، إن الحملة تأتي تجسيدا لدور الوزارة الديني والاجتماعي والوطني والإنساني في تنظيم وتنفيذ الحملات الاجتماعية، بما يعود بالخير والنفع على أفراد المجتمع، مشيرا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على فعل الخير ومد يد العون والمساعدة للآخرين.



وأشار إلى أن الوزارة حرصت على توفير التسهيلات كافة لإنجاح الحملة التي تعزز ثقافة العمل التطوعي والروح الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يمن على المرضى بالصحة ودوام العافية.



وشهدت الحملة التي أشرف عليها كوادر مركز الحسين للسرطان، إقبالا كبيرا من موظفي ومراجعي الوزارة الذين شاركوا بالحملة.