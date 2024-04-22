الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بحث التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء و الأمانة

قائد الشاباك جنوب غزة : نخوض حربا طويلة ومعقدة

الاستهلاكية العسكرية تعلن عن تخفيضات وعروض حتى نهاية نيسان

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

أبرزها الأمن والمياه.. مباحثات معمقة بين الرئيسين التركي والعراقي في بغداد

إطلاق 8 صواريخ من لبنان على مواقع إسرائيلية بالجليل الأعلى

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

خبير مياه مصري: مخزون سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3

عروض روائع الفيلم القصير في سينما "شومان" بجبل عمان الثلاثاء

3822 شكوى حول تهرب منشآت من شمول عامليها بالضمان خلال 2023

الإثنين، 22-04-2024 03:45 م

الأوقاف تنظم حملة تبرع بالدم لصالح الحسين للسرطان

1713789305429


الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وبالتعاون مع مركز الحسين للسرطان اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى المركز، شارك فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة.

اضافة اعلان


وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، إن الحملة تأتي تجسيدا لدور الوزارة الديني والاجتماعي والوطني والإنساني في تنظيم وتنفيذ الحملات الاجتماعية، بما يعود بالخير والنفع على أفراد المجتمع، مشيرا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على فعل الخير ومد يد العون والمساعدة للآخرين.


وأشار إلى أن الوزارة حرصت على توفير التسهيلات كافة لإنجاح الحملة التي تعزز ثقافة العمل التطوعي والروح الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يمن على المرضى بالصحة ودوام العافية.


وشهدت الحملة التي أشرف عليها كوادر مركز الحسين للسرطان، إقبالا كبيرا من موظفي ومراجعي الوزارة الذين شاركوا بالحملة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

الاستهلاكية العسكرية تعلن عن تخفيضات وعروض حتى نهاية نيسان

662657c1a9e66

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

66262c2220114

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

1713785578568

ورشة تدريبية لرؤساء وأمناء صناديق الجمعيات التعاونية

66264e02d5120

عروض روائع الفيلم القصير في سينما "شومان" بجبل عمان الثلاثاء

634fcd044ddff

3822 شكوى حول تهرب منشآت من شمول عامليها بالضمان خلال 2023

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_23557_441fde8682b-d321-4b01-9ede-0796509350e4

وزارة الأوقاف تنظم حملة للتبرع بالدم

GKaFMfvXYAAg7z3

الأميرة غيداء طلال: استقبال المزيد من مرضى السرطان من قطاع غزة

434949631_819446516890633_3749586839088505341_n

مندوبا عن الملك الأمير فيصل يرعى اختتام المجالس العلمية الهاشمية

1711296291724

أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

420202194120753851401 (2)-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered copy

الإعلامي محمد الوكيل يخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح