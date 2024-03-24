أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثاني بعنوان: "كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي"، بحضور نائب المحافظ الدكتور هاشم العبداللات .

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وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، إن المديرية تعقد المجالس العلمية الهاشمية سنويا خلال شهر رمضان الفضيل، وتتناول العديد من سير أصحاب العلم والعديد من المواضيع الدينية.



وتحدث مفتي محافظة عجلون الدكتور محمد بني طه، وأمام مسجد هارون الرشيد الدكتور عقلة القواقنة، والدكتور مفلح القضاة، عن سيرة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي الذي ولد عام 736 هجرية في كنف أسرة عريقة في العلم والفضل والصلاح، مشيرين إلى المصاعب التي تحملها في رحلته طالبا للعلم.



وبينوا أن كتاب "جامع العلوم والحكم"، كتب الله له القبول وعمت فائدته، وانتشر انتشارا كبيرا وواسعا في العالم الإسلامي.