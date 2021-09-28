الأوقاف تنظم ندوة توعوية حول معايير النزاهة ومخاطر الفساد

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الأوقاف والشوؤن والمقدسات الإسلامية/ مديرية التطوير المؤسسي، بالتعاون مع ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الوزارة سلطان الشوابكة، ندوة توعوية حول معايير النزاهة الوطنية ومخاطر الفساد وآثاره اليوم الثلاثاء في عمان.



وتحدث الشوابكة، بحضور عدد من موظفي الوزارة والإدارات التابعة لها (صندوق الحج /صندوق الزكاة / إدارة تنمية أموال الأوقاف)، ضمن الحملات التوعوية الدورية التي تعقدها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول معايير النزاهة الوطنية الرئيسية والفرعية والدور المطلوب من الوزارة والإدارات التابعة لها في تجسيدها للعمل بما يحقق المصلحة العامة .

اضافة اعلان