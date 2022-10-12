الأوقاف تنظم ورشة بعنوان تمكين المرأة وقيم الانتماء والعمل لدى الشباب

الوكيل الاخباري - نظم معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، ورشة بعنوان "تمكين المرأة وقيم الانتماء والعمل لدى الشباب".



وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال الورشة، إن وزارة الشباب تسعى إلى الشراكة مع جميع الجهات التي لها تواصل مع الشباب والمجتمع بشكل عام خصوصا وزارة الأوقاف لما لها من دور في قيادة وتوجيه المجتمع، مشيرا إلى عمق الشراكة بين الوزارتين في سبيل توعية المجتمع.

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