الإحصاءات: 97% نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور خلال عام 2022

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، إن نسبة توفير البيانات للجمهور بلغت 97% مقابل 3% من البيانات غير المتوفرة، وفق التقرير السنوي لرصد البيانات لعام 2022.

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وقالت في تقريرها إن عدد طلبات البيانات الإحصائية بلغ 668 طلباً.



وتوفر دائرة الإحصاءات العامة منذ نشأتها في عام 1949، الأرقام الإحصائية والبيانات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للباحثين والدارسين ومتخذي القرارات وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة، ونشرها بمواعيد زمنية مناسبة وبطرق تسهل الحصول عليها بما يساهم في عملية التنمية الوطنية الشاملة.



وبهدف تقييم ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية التي توفرها الدائرة، فإنها تقوم في نهاية كل عام بإصدار تقرير سنوي يرصد ويحدد نوعية وحجم البيانات الإحصائية المطلوبة، ليتسنى التعرف على احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والتغيرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال الإحتياجات من البيانات الإحصائية.



وأشار التقرير إلى أن الربع الأول لعام 2022 قد شهد أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت نسبتها ما يقارب 29.3% من المجموع الكلي للطلبات خلال عام 2022، بينما كان الربع الرابع الأقل طلباً على البيانات الإحصائية.



كما بين التقرير أن النسبة الأكبر للطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات كانت على البيانات السكانية والاجتماعية والتي بلغت نسبتها 47.6%، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية حيث بلغت النسبة 34.9%.

كما أظهر الرصد على البيانات المستخدمة من خلال الموقع الإلكتروني بأن استخدام البيانات السكانية والإجتماعية كانت الأعلى أيضاً عن باقي البيانات بنسبة 57.5%.



وأوضح التقرير أن قطاع الباحثين احتل المرتبة الأولى في حجم الطلب على البيانات الإحصائية وبنسبة بلغت 28%، في حين احتل قطاع الطلبة والجامعات المرتبة الثانية بنسبة بلغت 25%، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات الإحصائية من قبل الإعلاميين حيث بلغت 2.3%.



وبمقارنة عدد طلبات البيانات الإحصائية، بينت أن العام 2019 سجل أعلى نسبة إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عدد الطلبات 1322 طلباً وبنسبة 26.4% تلى ذلك عامي 2018 و 2020، حيث بلغ عدد الطلبات لكل منهما 1196، 962 طلباً على التوالي، بنسبة بلغت 23.8 %، 19.2 % على التوالي، إلا أن عام 2022 كان الأقل بعدد طلبات البيانات بنسبة بلغت 13.3%، وعلى صعيد متصل احتل عام 2022 النسبة الأعلى في استخدام موقع الدائرة للحصول على المعلومات والبيانات.