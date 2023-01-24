افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

الوكيل الإخباري

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- بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب تم اليوم الثلاثاء، افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية.ويأتي افتتاح القسم الذي تم تمويله بالكامل من قبل الشركة وبكلفة تجاوزت المليون دينار أردني، لتقديم خدمات الترخيص لشريحة واسعة من سكان مناطق الأغوار الجنوبية والتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتخفيف الضغط على قسم الكرك.وأكّد مدير الأمن العام أنّ افتتاح هذا القسم جاء كمثال للتعاون بين مديرية الأمن العام والشركات الوطنية للإسهام في تقديم أفضل الخدمات الأمنية والاجتماعية تجاه المواطنين في المجتمعات المحلية.وأشار إلى أن مديرية الأمن العام ماضية لتحقية أهدافها وتوسيع خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين والتسهيل عليهم، لافتاً إلى أن المديرية تقدر كافة الجهود الوطنية المبذولة بشراكة تسهم في خدمة المجتمع والمواطنين.من جانبه، أعرب المهندس أبو هديب عن فخر واعتزاز شركة البوتاس العربية بمديرية الأمن العام والإدارات والوحدات التابعة لها، لما تقدمه من خدمات وطنية جليلة لخدمة المجتمع الأردني، مشيراً إلى أن تمويل قسم ترخيص الأغوار الجنوبية من قبل الشركة يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مسؤوليتها المجتمعية التي تدعم من خلالها مختلف قطاعات المجتمع، إضافة إلى سعيها الدائم لتمكين المجتمعات التي تعمل فيها والمساهمة في تقديم افضل الخدمات لهم.وبيّن المهندس أبو هديب، أهمية افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية والخدمات التي سيقدمها للمجتمع المحلي، مؤكداً أنّ الشركة مستمرة بتنفيد سياستها تجاه محيطها وتلمس احتياجاتهم والعمل على تليبتها بالشراكة مع المعنيين كافة.وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور ومساعد مدير الأمن العام للسير العميد رامي الدباس وعدد من كبار ضباط الأمن العام.يشار إلى أنّ القسم الجديد باشر البدء بتقديم خدماته للمراجعين، إذ سيخدم شريحة واسعة من المواطنين من سكان مناطق الأغوار الجنوبية وقرى غرب الكرك والمناطق المجاورة، إضافة إلى مستخدمي طريق الأغوار العقبة وآليات شركات البوتاس.