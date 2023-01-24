الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

تعميم من التربية حول تكليف معلمي الاضافي

الثلاثاء، 24-01-2023 02:50 م

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

WhatsApp Image 2023-01-24 at 2.46.15 PM


الوكيل الإخباري - بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب تم اليوم الثلاثاء، افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية.اضافة اعلان


ويأتي افتتاح القسم الذي تم تمويله بالكامل من قبل الشركة وبكلفة تجاوزت المليون دينار أردني، لتقديم خدمات الترخيص لشريحة واسعة من سكان مناطق الأغوار الجنوبية والتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتخفيف الضغط على قسم الكرك.

وأكّد مدير الأمن العام أنّ افتتاح هذا القسم جاء كمثال للتعاون بين مديرية الأمن العام والشركات الوطنية للإسهام في تقديم أفضل الخدمات الأمنية والاجتماعية تجاه المواطنين في المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام ماضية لتحقية أهدافها وتوسيع خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين والتسهيل عليهم، لافتاً إلى أن المديرية تقدر كافة الجهود الوطنية المبذولة بشراكة تسهم في خدمة المجتمع والمواطنين.

من جانبه، أعرب المهندس أبو هديب عن فخر واعتزاز شركة البوتاس العربية بمديرية الأمن العام والإدارات والوحدات التابعة لها، لما تقدمه من خدمات وطنية جليلة لخدمة المجتمع الأردني، مشيراً إلى أن تمويل قسم ترخيص الأغوار الجنوبية من قبل الشركة يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مسؤوليتها المجتمعية التي تدعم من خلالها مختلف قطاعات المجتمع، إضافة إلى سعيها الدائم لتمكين المجتمعات التي تعمل فيها والمساهمة في تقديم افضل الخدمات لهم.

وبيّن المهندس أبو هديب، أهمية افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية والخدمات التي سيقدمها للمجتمع المحلي، مؤكداً أنّ الشركة مستمرة بتنفيد سياستها تجاه محيطها وتلمس احتياجاتهم والعمل على تليبتها بالشراكة مع المعنيين كافة.

وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور ومساعد مدير الأمن العام للسير العميد رامي الدباس وعدد من كبار ضباط الأمن العام.

يشار إلى أنّ القسم الجديد باشر البدء بتقديم خدماته للمراجعين، إذ سيخدم شريحة واسعة من المواطنين من سكان مناطق الأغوار الجنوبية وقرى غرب الكرك والمناطق المجاورة، إضافة إلى مستخدمي طريق الأغوار العقبة وآليات شركات البوتاس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
صندوق المعونة الوطنية-(أرشيفية)

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

458877

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

1666363661743

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

Cut7dpFW8AAMTYj

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

زززز

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

d6f2dac1-whatsapp-image-2022-06-19-at-2.17.11-pm (2)

نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

أخبار متعلقة
0L5A0179

إغلاق جزئي على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

0

ضبط 100 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

image_20100128_1260599979

مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق تعرض إنجازاتها في عام 2022

ina lelah w ilayhi raji3oun

التربية تنعى ثلاث طالبات إثر حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية

1672564973783

204 مُدانين بالفساد خلال 2022 وإلزامهم بنصف مليار دينار

WhatsApp Image 2022-12-31 at 3.00.22 PM

تفعيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الكرك على مدار الأسبوع