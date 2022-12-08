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الخميس، 08-12-2022 06:59 م

كريشان يكرم موظفين تأهلوا لمرحلة المقابلة الشخصية في جائزة الموظف المثالي

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الوكيل الاخباري - كرم نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، في ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس، الموظفين الذين تأهلوا لمرحلة المقابلة الشخصية في التنافس على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية للعام الماضي في دورتها الـ 13.

وقال كريشان إن الامتيازات المعنوية والمهنية التي تمنحها جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية تعود بالنفع على الموظفين الحاصلين عليها ومؤسساتهم وتسهم بشكل ملموس في تطوير آليات العمل للأفضل وفرز قيادات كفؤه يحتاجها القطاع العام في المرحلة الحالية والمستقبلية.

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