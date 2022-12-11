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الأحد، 11-12-2022 08:55 م

رئيس الوزراء يصل إلى الرياض لإجراء مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

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  الوكيل الاخباري - وصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى الرياض مساء الأحد، على رأس وفد وزاري، في زيارة عمل تستمرُّ ليومين.

ويلتقي الخصاونة خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ويبحث معهم ملفات التعاون الثنائي الاستراتيجي والأخوي بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة للبلدين والشعبين.

ويضمّ الوفد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ووزير المياه والريّ، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى الرياض وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، والسفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية علي الكايد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السِّديري.

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