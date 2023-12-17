هيئة كلنا الأردن في معان تنفذ برامج توعوية وفكرية

الوكيل الإخباري - نفذت هيئة شباب كلنا الأردن في معان، عددا من البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية استهدفت فئات الشباب لتمكينهم في عدة مجالات.

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وقال منسق الهيئة في معان أحمد الجرادين، اليوم الأحد، إن الهيئة نفذت خلال شهر كانون الأول الحالي ثلاث دورات تدريبية متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والتنمية السياسية إلى جانب برنامج إعداد القيادات السياسية، استفاد منها ما يزيد عن 100 شاب وشابة، مشيرا إلى أن الهيئة ركزت جهدها خلال الأسابيع الماضية على بناء قدرات الشباب وتشجيعهم على المشاركة السياسية.



وأضاف أن الهيئة تنفذ حاليا مجموعة من الجلسات التوعوية في قانوني الأحزاب والانتخاب، وسبل توسعة نطاق المشاركة السياسية للشباب في محافظة معان.

وأشار إلى أنها عقدت العديد من الأنشطة في عدة مجالات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية أبرزها، جامعة الحسين بن طلال، وكلية معان الجامعية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.



وقال الجرادين، إن أبرز الأهداف التي عملت الهيئة على تحقيقها ضمن خطتها السنوية تمثلت بتطوير المعرفة الحقوقية للشباب للقوانين الناظمة للحقوق السياسية، وتبني الأفكار الواردة في الأوراق النقاشية الملكية وإعداد وبناء فرق من المتطوعين وتوجيههم نحو خدمة المجتمع المحلي.