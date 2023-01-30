الإدارة المحلية ترفع حالة الطوارئ إلى المتوسطة في كافة مناطق المملكة

الوكيل الاخباري - رفعت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ إلى المتوسطة بدءاً مساء الاثنين في كافة مناطق المملكة، بسبب تطورات الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة حالياً.



وأعادت الوزارة الطلب من غرف العمليات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف محافظات وألوية المملكة، التعامل الفوري مع تطورات الحاجة الجوية التي بدأت تشهد بإذن الله أمطاراً في مختلف المناطق. مع احتمالية هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق، وقد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، حسب النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.



كما طلبت الوزارة من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى.



وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هاتف (064641393) للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

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