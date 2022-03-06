الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة بدءاً من اليوم الأحد وحسب تطورات المنخفض الجوي الخماسيني الذي يؤثر على المملكة حالياً، والذي قد يصاحبه أمطار على فترات في الشمال والوسط، وعواصف رملية في جنوب وشرق المملكة، وفق النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.

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وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الخماسيني، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات أولا بأول، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والأمن العام والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض الخماسيني والتطورات المصاحبة له.



كما أعلنت أرقام هواتف غرفة الطوارئ:

06-4631987 مباشر



06-4622372 مباشر



المقسم: 4641393-06

فرعي (421)



فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:



064650239

064652269



