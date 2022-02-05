عمان تسجل أعلى معدل هطول مطري بواقع 18,7 ملم - أرقام

الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري ان المنخفض الجوي الأخير رفع كميات الأمطار الهاطلة والمسجلة لدى محطات المياه والري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبينت ان العاصمة عمان سجلت معدلا (18,7) ملم ،البلقاء(14,5) ملم ، مأدبا(8,5) ملم ،الزرقاء(4,4) ملم، جرش(7,4) ملم ، المفرق(3,4) ملم ، اربد (10,2) ملم ، عجلون(8,2) ملم ، الكرك(22,6) ملم ،الطفيلة (12,6) ملم ، معان( 3) ملم ،العقبة(1,9) ملم . اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وحول معدلات الهطل المطري السنوي على المحافظات بينت ان اعلاها في العقبة (148,5%) من المعدل السنوي طويل الامد ، والبلقاء (78,9%) ، عمان – ماركا (76,7%) ، جبل الحسين (72,2%) ، وادي السير (68,6%) اربد (69,5%)، عجلون( 60,4%) ، جرش(38,3%) ، المفرق (40,4%) مادبا (53,9%) ، الكرك(48%) ، الطفيلة (32,6%) ، الشوبك(30,7%) ، معان(48%)
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة