السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 05-02-2022 03:57 م

عمان تسجل أعلى معدل هطول مطري بواقع 18,7 ملم - أرقام

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري ان المنخفض الجوي الأخير رفع كميات الأمطار الهاطلة والمسجلة لدى محطات المياه والري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وبينت ان  العاصمة عمان سجلت معدلا (18,7) ملم ،البلقاء(14,5) ملم ، مأدبا(8,5) ملم ،الزرقاء(4,4)  ملم، جرش(7,4) ملم ، المفرق(3,4) ملم ، اربد (10,2) ملم ، عجلون(8,2) ملم ، الكرك(22,6) ملم ،الطفيلة (12,6) ملم ، معان( 3) ملم ،العقبة(1,9) ملم .

وحول معدلات الهطل المطري السنوي على المحافظات بينت ان اعلاها في العقبة (148,5%) من المعدل السنوي طويل الامد ، والبلقاء (78,9%) ، عمان – ماركا (76,7%) ، جبل الحسين (72,2%) ، وادي السير (68,6%) اربد (69,5%)، عجلون( 60,4%) ، جرش(38,3%) ، المفرق (40,4%) مادبا (53,9%) ، الكرك(48%) ، الطفيلة (32,6%) ، الشوبك(30,7%) ، معان(48%)

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