عمان تسجل أعلى معدل هطول مطري بواقع 18,7 ملم - أرقام

الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري ان المنخفض الجوي الأخير رفع كميات الأمطار الهاطلة والمسجلة لدى محطات المياه والري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اضافة اعلان