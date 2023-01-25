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الأربعاء، 25-01-2023 11:12 م

الذنيبات أول امرأة أردنية تقود طائرة حربية F16 - صور

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الوكيل الاخباري - حلقت في سماء المملكة اليوم الأربعاء أول امرأة أردنية من مرتبات سلاح الجو الملكي الملازم الطيار سبأ الذنيبات منفردة بطائرة حربية مقاتلة - F16 من قاعده الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية.

وقال قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات: " إن هذا الإنجاز هو تكريس لدعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدور المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بها"، مضيفاً "أن جلالة الملك خاطب المرأة الأردنية بكلمات داعمة "لا تهبن المشاركة وتقدمن للأمام"، باعتبارهن أولوية لتقدم الوطن ورفعته.

يشار الى ان الملازم الذنيبات تعد اول فتاه تقود طائرة مقاتلة على مستوى القوات المسلحة الأردنية.

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