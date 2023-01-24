الرئيس العراقي : علاقاتنا مع الأردن قوية ومتينة

الوكيل الاخباري - قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، إن علاقات العراق مع المملكة الأردنية الهاشمية متينة ومتطورة وتمتاز بتاريخ طويل.



وأكد رشيد في بيان رئاسي خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفداً إعلامياً أردنياً رفيعا، على عمق العلاقات الأخوية بين العراق والأردن، والأواصر الاجتماعية الطيبة التي تربط الشعبين الشقيقين على مدى زمن طويل.



وقال رشيد إن علاقاتنا مع الدول العربية والإقليمية والعالمية في الوقت الحاضر جيدة جداً.



وأضاف أن الإعلام الحر جزء مهم في المجتمعات كونه يحدد السلبيات والإيجابيات للحكومة، لكن بعض وسائل الإعلام لا تبذل جهدا في نقل الصورة الحقيقية عن العراق، داعيا الإعلاميين إلى أخذ دورهم المهني في التعامل مع المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ونبذ مبدأ استخدام الإعلام لإذكاء المشاكل واستعراض الأزمات دون المساهمة في تقديم حلول إيجابية.



وقال رشيد إن العراق بلد غني بموارده الطبيعية، وطاقاته البشرية الكبيرة، ومطلوب من الإعلام إزالة الصورة السلبية عنه بأنه منطقة حرب والتركيز على التعاون مع الأشقاء والأصدقاء.

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