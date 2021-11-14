الإعداد لإدخال الكعكة الصفراء حيز الخدمة بالأردن

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، أن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية باشرت منذ مطلع العام الحالي بأعمال الإدخال في الخدمة للمصنع الريادي لاستخلاص الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم.

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وأشار خلال حفل افتتاح "الدورة التعليمية الجامعية العليا في الوقاية من الإشعاعات وأمان المصادر الإشعاعية" التي عقدت في عمّان، الأحد، إلى أهمية بناء الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال الوقاية من الإشعاعات وأمان المصادر المشعة.



وبين طوقان دور الكفاءات البشرية في إنشاء بنية تحتية وطنية قوية وشاملة ومستدامة للسلامة الإشعاعية؛ لحماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤين.



وقال، إنه يتم حاليا الإعداد للأعمال الهندسية اللازمة لإدخال المصنع حيز الخدمة وبشكل كلي، حيث سيتم استخدام البيانات الهندسية الناتجة عن التشغيل التجريبي لاستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والتصميم الهندسي التفصيلي لمصنع اليورانيوم التجاري.



وأكد أهمية الدورة في تطوير الخبرات المطلوبة لدعم تأسيس برامج وطنية للوقاية من الإشعاعات في المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه تم استخدام المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب لإنتاج النظائر المشعة الطبية مثل نظير اليود – 131، حيث تم تزويد مراكز الطب النووي المحلية بـ(3300) عينة بما مجموعه (سي آي 189) من هذا النظير.

كما حصلت وحدة إنتاج النظائر المشعة الصناعية على شهادة الآيزو 9001 لإنتاج نظير الإيريديوم -192 المستخدم في الفحوصات اللااتلافية لأعمال لحام الأنابيب والمعدات.



ويجري العمل حالياً على تطوير إنتاج ثلاثة من النظائر الطبية النووية المشعة، وهي: التكنيشيوم 99، واللوتيشيوم 177، والهولميوم 166، المستخدمة بصورة واسعة في علاج مرضى السرطان.



وأضاف أنه تم العمل على تشغيل منشأة التحليل بالتنشيط النيوتروني بنجاح و بالتوافق مع معايير الوكالة، موضحا أن الأردن يتطلع ليكون هذا الصرح العلمي البحثي الصناعي نواة لمركز علمي إقليمي للتميز.



وفي السياق ذاته، يؤطر مركز السنكروترون للدخول في حقبة جديدة من البحث العلمي المتقدم في الشرق الأوسط في مجالات: الطب وعلم الأحياء وعلوم المواد والفيزياء والكيمياء والصيدلة والبيئة، بالإضافة إلى علم الآثار.



وشهد المركز تشغيل ثلاثة من خطوط الأشعة، اشتملت على خط مطيافية الأشعة السينية، وخط مطيافية الأشعة تحت الحمراء (آي آر)، وخط علوم المواد (أم أس)، وابتداء منذ صيف 2018 تمكن مستخدمو السنكروترون من إجراء (100) مشروع بحثي مخبري باستخدام الخطوط الثلاثة نتج عنها 30 منشورا علميا دوليا في مجلات علمية عالمية مرموقة.



وشارك في افتتاح الدورة، نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير مديرية التعاون التقني، هوا لي، ومدير قسم الأمان الإشعاعي والنقل والنفايات، بيتر جونستون، إضافة إلى مجموعة من المشاركين من الأردن ودول عربية.