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الإثنين، 21-03-2022 10:07 ص

الإعلان عن اجراءات صلاة التراويح ومجالس الذكر الاسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - رجح مصدر رسمي مُطلع، أنه يتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بأداء صلاة التراويح والدروس الفقهية ومجالس الذكر التي ستقام في شهر رمضان المبارك، خلال الاسبوع الحالي. 
 
وبين المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم إعداد خطة الإجراءات بالتعاون مع وزارة الصحة بما يضمن المحافظة على الوضع الوبائي في المملكة، ويعيد الأجواء الرمضانية الروحانية. 
 
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإجراءات التخفيفية التي ستعلن عنها الحكومة قبل شهر رمضان المبارك.

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وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل شبول بوقتٍ سابق، إن رمضان هذا العام سيكون كما قبل كورونا، حيث سنعيش الأجواء التي كانت ما قبل الجائحة، وسيرافق ذلك نشاطات وأمسيات رمضانية وفعاليات دينية وثقافية واجتماعية ورياضية.

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