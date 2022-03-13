الصحة: 95% نسبة توافر الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية

الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية التزويد والمشتريات في وزارة الصحة ماهر الزيود توافر الأدوية المزمنة والعادية كافة، في المستودعات والمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المملكة.

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وأضاف الزيود، اليوم الأحد، أن الأدوية متوافرة بنسبة 95% بجميع أنواعها.



وبين أنه في حال لم يجد المريض المؤمن صحيا وفقا لنظام التأمين الصحي الدواء الأصلي أو البديل عنه، يستطيع صرف الدواء من صيدليات القطاع الخاص من خلال نموذج وصفة طبية يكتبها الطبيب المختص، ويتم ختمها من صيدلية المستشفى أو المركز الصحي بأن العلاج غير متوفر، وكذلك ختم آخر "يشترى على حساب التأمين الصحي"، إذ يتم صرفه على حساب التأمين الصحي.



