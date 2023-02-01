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الأربعاء، 01-02-2023 07:07 ص

الإعلان عن المستفيدين من صندوق إسكان الجيش - اسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسمائهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

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ودعت المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1/2/2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري(الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان لمتابعة الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

 

اسماء الضباط المستفيدين لدفعة شهر 2 أنقر : هنا 
اسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين لدفعة شهر 2 أنقر : هنا 

 




 

 


 

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