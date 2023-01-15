المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، أن مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الأحد، محاولة تسلل مجموعة أشخاص من جنسية أجنبية إلى دولة مجاورة.



وأضاف المصدر العسكري أن مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى أراضي دولة مجاورة، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى القاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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