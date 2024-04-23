الإفتاء أصدرت 39 ألف فتوى في رمضان .. احصائيات

الوكيل الاخباري -

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أصدرت دائرة الإفتاء العام خلال شهر رمضان المبارك 39035 فتاوى منها 2979 فتاوى طلاق و15419 فتوى بشأن العبادات والمعاملات المالية والقضايا المعاصرة والردود على الأفكار المنحرفة المتعلقة بالإلحاد والشذوذ .وقالت الإفتاء في بيان لها إن فتاوى الطلاق الواقع عددها 736 والتي تبلغ نسبتها 1.9% من مجموع الفتاوى وأما فتاوى الطلاق غير الواقع عددها 2243 بنسبة 5.7% من مجموع الفتاوى خلال رمضان.وأضافت أن أغلب الفتاوى كانت عن طريق الهاتف 29373 فتوى بنسبة 75.2% من مجموع الفتاوى و3456 فتوى بنسبة 8.9% عن طريق الموقع الإلكتروني.ونوهت أن الفتاوى المباشرة " المقابلات الشخصية" بلغ عددها 2179 فتوى بنسبة 5.6% وفتاوى الرسائل القصيرة والفيس بوك 1031 فتوى بنسبة 2.6% من مجموع الفتاوى.أما فتاوى الأسئلة المكتوبة أكدت أنها باغت 17 فتوى من مجموع الفتاوى.