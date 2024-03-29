برنامج "رمضانيات" يواصل فعالياته في إربد ودير علا

الوكيل الإخباري - قال مدير ثقافة البلقاء وصفى الطويل، إن برنامج رمضانيات في لواء دير علا الذي بدأ أمس الخميس، سيواصل فعالياته في قاعة معدي من الساعة العاشرة إلى منتصف الليل، أيام الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع.

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وأضاف الطويل أن البرنامج في دير علا، سيكون زاخرًا بالأيام الثقافية، بعدما فاز اللواء كأحد مدن الثقافة الأردنية لعام 2024، مشيرًا إلى أن "رمضانيات" سينظم ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في مركز زها الثقافي من الساعة 5 إلى 7 مساء.



كما واصل برنامج "رمضانيات" الذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد، فعالياته، لليوم الثاني على التوالي في مركز إربد الثقافي، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.



واشتملت فعاليات اليوم الثاني على مجموعة من كرنفالات الأطفال وعرض لفرقة كتاكيت، وعرض مسرحي بعنوان "مسرحية الأمانة" للمخرج محمود بطاينة، وفقرة الحكواتي ومسابقات دينية ثقافية منوعة.



واشتملت الفعاليات على معرض للكتاب الذي يحتوي على منشورات وزارة الثقافة، وعرض لفرقة الإنشاد الديني "أنوار الهدى"، إضافة إلى عروض لأفلام وثائقية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، ومجموعة من الألعاب الشعبية التراثية ومعرض للصناعات الثقافية الإبداعية بمشاركة الهيئات الثقافية المنتشرة في محافظة إربد.