الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي

الجيش: مقتل مهربين خلال إحباط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الشرقية

الإفتاء الأردنية توضح حكم الجمع بين قضاء رمضان والستة من شوال

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة

خبراء: معدلات النمو الاقتصادي في الأردن تمنع تحسين المستوى المعيشي

دول عربية تتحرى هلال العيد اليوم الإثنين - أسماء

مصدر إسرائيلي: المسافة أمامنا لإبرام صفقة تبادل ما تزال طويلة

أسعار النفط عالمياً تهبط مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

اغتيال مسؤول في حزب الله بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الجمعية الفلكية الأردنية ترصد اليوم الكسوف الكلي للشمس من أمريكا

الإثنين، 08-04-2024 09:42 ص

الإفتاء الأردنية توضح حكم الجمع بين قضاء رمضان والستة من شوال

تتت


الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال " ما حكم الجمع بين قضاء رمضان والستة من شوال؟".

اضافة اعلان


وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن " ثبت في السنة الصحيحة استحباب صيام ست من شوال؛ ومن ثبت في ذمته صيام واجب، كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة وأراد صيامه في شوال وأراد تحصيل فضل صيام ست من شوال كذلك، فقد وقع في هذه الصورة خلاف في مذهب الشافعية على قولين."


وتابعت " القول الأول منع هذه الصورة على اعتبار أن كلاً من القضاء وصيام ست من شوال عبادة مقصودة بذاتها، فلا يجوز التداخل بينهما في النية."


"والقول الثاني جواز الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال؛ لأن المقصود هو إشغال هذه الأيام بالصيام، وذلك قياساً على حصول تحية المسجد بأي صلاة عند الدخول إلى المسجد، وقياساً كذلك على إجزاء الغسل الواجب عن غسل الجمعة، ولكن لا يحصل للصائم في هذه الحالة الثواب الكامل." وفق الإفتاء 


وختمت " الذي نراه هو جواز جمع صيام شوال بنية القضاء، وإن كان الأحوط فصل كل صيام على حدة؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجاً من خلاف من منع ذلك وننبه هنا إلى أن النية التي يجب أن تبيت من الليل هي نية القضاء، وأما نية صيام النفل من شوال فلا يجب تبييتها والله تعالى أعلم."


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بيان الجيش 1

الجيش: مقتل مهربين خلال إحباط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الشرقية

ةة

الجمعية الفلكية الأردنية ترصد اليوم الكسوف الكلي للشمس من أمريكا

001411

مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين

M63A8869

آلاف المدعوين لتقديم الامتحان التنافسي لوظيفة معلم - أسماء

0

الكرك: تجار يؤكدون تحسن الحركة الشرائية في الأيام الأخيرة من رمضان

الامن

الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء الذي ضجت به مواقع التواصل

أخبار متعلقة
ج

بالعشر الأواخر من رمضان .. الإفتاء توضح الفرق بين صلاة القيام والتراويح

جج

الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان

ططططط

حكم الاستدانة لعمل العزائم الرمضانية .. الإفتاء الأردنية توضح

99

الإفتاء توضح حكم تأخير زكاة الفطر وصحة صيام من لم يخرجها

حح

الإفتاء توضح حول إعلانات الطعام المعروضة خلال رمضان

صلاة التراويح

الإفتاء الأردنية توضح حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح