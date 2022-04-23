السبت 23-04-2022
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السبت، 23-04-2022 07:56 ص

الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقداً

زكاة


الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم إخراج زكاة الفطر نقداً .

وقالت الإفتاء في امساكية اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك بحسب رصد "الوكيل الإخباري" ،"يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً تيسيراً على الناس وتحقيقا لمصلحة الفقراء،وهو قول عدد من الصحابة والتابعين لقول معاذ رضى الله عنه لأهل اليمن: ( ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ) ..، ولأنه أنفع للفقير بقضاء حاجاته وأيسر على المزكي وتقدر بدينار وثمانين قرشاً عن كل مسلم ومن زاد زاد الله في حسناته والله تعالى أعلم."

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