الإفتاء توضح حكم المنح المقدمة من المدارس للطلبة بشرط التفوق

الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم المنح المقدمة من المدارس للطلبة بشرط التفوق.

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وتاليا الجواب:



الإعفاء المقدّم من المدرسة لوليّ أمر الطالب بالشرط المذكور يُكيّف شرعاً على أنه وعد بالهبة، وذلك لأن رسوم الدراسة ترتبت على ولي الأمر ووجبت في ذمته من مجرد التعاقد مع المدرسة، ثم قدمت المدرسة هذا العرض للطلبة تحفيزاً لهم على الدراسة والتحصيل العلمي والاجتهاد فيه.



وعليه؛ فإنّ المنحة التي تقدمها المدرسة صحيحة، ولا حرج على ولي أمر الطالب أنْ يتعاقد مع المدرسة، ولا حرج كذلك في أن يطلب من المدرسة الوفاء بما وعدت به عند تحقق شرط الإعفاء من الرسوم بالنسبة المتفق عليها. والله تعالى أعلم.