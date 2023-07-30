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الأحد، 30-07-2023 11:50 ص

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار

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الوكيل الإخباري - حددت المادة 15 الواردة في مشروع قانون السير لسنة 2023 العقوبات والغرامات على كل من يقوم بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ ساعة.اضافة اعلان


وجاء في الفقرة (أ/1) من المادة 15 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ ساعة.

وأشارت الفقرة (أ/2) إلى أن الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تضاعف في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

 




 

 


 

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