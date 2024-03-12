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الثلاثاء، 12-03-2024 11:43 ص

الإفتاء الأردنية توضح حكم مشاهدة المسلسلات في شهر رمضان

مممم


الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم مشاهدة المسلسلات في شهر رمضان، وما أثر ذلك على الصوم؟

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إنه يجدر بالمسلم في شهر رمضان الفضيل أن يستثمر وقته في الطاعة والعبادة من ذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن، وصلة الأرحام، وفعل الخيرات، ومعاونة المحتاجين والفقراء والأرامل والمساكين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيام الليل، والإكثار من الدعاء، عسى أن يكتب من الفائزين ومعلوم أنّ رمضان أيام معدودات سريعة الانقضاء، والانشغال فيه بتناول المباحات التي لا يترتب عليها ثواب هو غبن كبير للنفس، ومن باب أولى أن يكون الانشغال بالمحرمات غبناً أكبر؛ لأنه تفويت للمقصود مع وجود المعاصي .

وأضافت " أما مشاهدة المسلسلات ونحوها من الأفلام والبرامج التي تتضمن المحرمات ككشف العورات والكلام المنهي عنه والاختلاط المحرم، فهو فعلٌ محرم شرعاً، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره من شهور السنة، وعلى المسلم أن يغضّ بصره عما لا يحلّ له في رمضان وفي غير رمضان وأن مشاهدة مثل تلك الأمور ليست سبباً في بطلان الصيام، ولكنها سبب في نقصان أجر الصيام؛ لأنّ الصائم يرتكب محرّماً خلال صومه."

وختمت "أما إن كانت المسلسلات تخلو من المشاهد المحرمة ومن التبرج وكشف العورات ونحو ذلك وتؤدي رسالة للناس، فلا مانع من النظر إليها بشرط أن لا تتعارض مع الفرائض والواجبات، وأن لا تأخذ وقتاً زائداً عن حدها. والله تعالى أعلم."

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