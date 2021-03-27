الإفتاء: يستحب إحياء ليلة النصف من شعبان



الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب إن ليلة الاثنين المقبلة تصادف ليلة النصف من شعبان، ويستحب إحياءها بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة.وأضاف أبو عرقوب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة ذهبوا إلى استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان؛ للحديث النبوي الشريف "يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن، وقاتل نفس".وأكد أن أحياء ليلة النصف من شعبان لا يوجد لها صلاة خاصة وإنما يصلي المسلم وحده ما تيسر له، ويسأل الله الحاجات، والحرص على كثرة الدعاء بدفع الوباء.