كشف تفاصيل الحالة الصحية للطفلة ملاك

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشفت مصادر طبية تفاصيل الحالة الصحية للطفلة الرضيعة ملاك (4 شهور) التي تم إنقاذها من تحت أنقاض المبنى السكني في اللويبدة.وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن ملاك كانت تعاني من الجفاف نتيجة بقائها أكثر من 24 ساعة تحت الأنقاض والغبار في موقع الحادثة، وتم وضع المغذي الوريدي لها تعويض الجفاف.وأضافت أن الطفلة لم تصب بأي خدوش أو إصابات بليغة، فيما بدت العلامات الحيوية عليها طبيعية، وتم إجراء الفحوصات لها للتأكد من حالتها الصحية.وتوقعت المصادر خروج الطفلة ملاك من المستشفى خلال يوم أو يومين بحد أقصى وذلك بعد الاطمئنان على حالتها.وكانت فرق الإنقاذ في موقع الانهيار أخرجت الطفلة ملاك من تحت الردم بحالة سليمة بعد مرور أكثر من 24 ساعة.