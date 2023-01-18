الائتمان العسكري يوزع الأرباح النصفية عن العام الماضي

الوكيل الاخباري- قررت الهيئة الإدارية لصندوق الائتمان العسكري ممثلة برئيس الهيئة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، توزيع الأرباح عن النصف الثاني لعام 2022 على المودعين لديه في الحسابات الاستثمارية وبنسبة 4.75 بالمئة لأعلى شريحة وديعة لأجل.

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وتستند هذه الحسابات على مبدأ المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة، إن نسب العوائد الموزعة عن النصف الثاني لعام 2022 هي ثمرة للسياسات المتوازنة التي انتهجها وما زال ينتهجها الصندوق، والتي قادت الى تحقيق نتائج ومعدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة ومجالات العمل وفقاً للأهداف المرسومة.



وأضاف، إن الصندوق سيواصل تلبية احتياجات المستفيدين الحاليين عبر تقديم مزيد من الحلول المصرفية المبتكرة لهم والتي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، إضافةً إلى استقطاب المتقاعدين العسكريين من خلال تقديم قيمة مضافة للخدمات والمنتجات المصرفية تحاكي ما يطمحون له في قطاع الخدمات البنكية.