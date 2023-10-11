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الأربعاء، 11-10-2023 01:04 م

الاتصال الحكومي تعقد محاضرة حول معايير النزاهة الوطنية

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الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء محاضرة توعوية بعنوان "معايير النزاهة الوطنية" ألقاها مدير مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاصم الجدوع.

وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة خلال كلمة في المحاضرة، أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية.

وأشاد النوايسة بدور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الحد من الفساد وتجفيف منابعه، إضافة إلى العمل الوقائي والاستباقي والعلاجي الذي تقوم به للحفاظ على مؤسسات ودوائر الدولة من أية شبهات.

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