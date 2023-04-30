الاحتفال بإشهار صالون بني كنانة الثقافي

الوكيل الإخباري- أقام ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي في قاعة بلدية السرو اليوم، حفلا لإشهار صالون بني كنانة الثقافي المنبثق عنهما، وذلك برعاية النائب يحيى عبيدات وبدعم ومشاركة كل من رئيس بلدية السرو عامر العودات ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعبي، وذلك بمناسبة إختيار لواء بني كنانة مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023

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وخلال الحفل الذي أداره الأديب موسى النعواشي، رحب رئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور إبراهيم الطيار بالحضور، وتحدث عن مفهوم الصالونات الثقافية عبر العصور، مبينا أن هذا الصالون الثقافي الاجتماعي يهدف لإحياء فكرة الصالونات الثقافية بصيغة متوافقة مع العصر، والتي تراعي مفاهيم الجودة وتؤسس لمشروع ثقافي نهضوي متكامل ذو رؤية ورسالة وأهداف ثقافية واضحة ومميزة.



كما رحب العودات بالحضور والمشاركين مبديا استعداده الكامل لدعم كافة أشكال العمل الثقافي في هذا اللواء، وتبرع بمقر ثابت للصالون من أجل إقامة الفعاليات المختلفة فيه ليكون نواة لمركز ثقافي في لواء بني كنانة.



راعي الحفل النائب يحيى عبيدات أعرب عن تقديره ودعمه للأعمال والفعاليات الثقافية التي تهدف لرقي المجتمع وتطوره والنهوض به، مقدراً دور الهيئات الثقافية القائمة على هذا الصالون وما تقدمه من أفكار خلاقة ومبدعة في رسم مشهد ثقافي مميز في لواء بني كنانة.



رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الزعبي أشاد بفكرة إنشاء الصالون الثقافي الأول في لواء بني كنانة، معرباً عن دعم الرابطة بكل طاقاتها لهذا الصالون الثقافي والأدبي المتميز والرائد في المنطقة.



وتخلل حفل إشهار صالون بني كنانة الثقافي إلقاء العديد من القصائد الشعرية للشعراء محمد علي العودات وأحمد طناش شطناوي وعلي السعد عبيدات ومحمود مقابلة، ومداخلة نثرية للدكتور حسن النعامنة.



كما تم طرح عدة مواضيع للنقاش حول دور الهيئات الثقافية والمأمول منها خلال هذا العام، إضافة الى حوار بين الحضور حول بعض الأمور الثقافية الهامة والخطط المستقبلية.



وفي نهاية الحفل الذي حضره رؤساء الهيئات الثقافية والبلديات وأعضاء مجلس محافظة إربد من لواء بني كنانة والعديد من الشخصيات الثقافية والمجتمعية في اللواء، تم تكريم جميع المشاركين والداعمين، كما أستمع الحضور الى فقرة من الإنشاد الديني قدمها جلال المنسي، إضافة الى الإعلان عن تعيين عامر العودات رئيس بلدية السرو رئيساً فخرياً لصالون بني كنانة الثقافي.