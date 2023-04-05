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الأربعاء، 05-04-2023 07:21 م

"زراعة إربد" تلتقي مزارعي اللوزيات في بني كنانة

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الوكيل الإخباري - اطلع مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لجمعية اللوزيات في بلدة خرجا، التابعة للواء بني كنانة، على سير عملية شحن وتسويق اللوزيات، والتحديات التي يواجهها مزارعو اللوزيات، إذ التقى عددا منهم.

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واستمع، خلال اللقاء الذي حضره مدير زراعة لواء بني كنانة المهندس عبد الإله عبيدات، من المزارعين لأهم التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع اللوزيات والعاملين فيه ومطالبهم، مثمنا دور الجمعية في إدارة وتنظيم عملية البيع، وتحديد الكميات وتوثيقها في سجلات خاصة.


وأكد أهمية استدامة دعم هذا القطاع الزراعي المهم، الذي يحقق فرص عمل للشباب والأسر الريفية في المنطقة، ويعد مصدرا مهما للدخل لدى الكثير من الأسر الأردنية.


بدوره، قدم رئيس جمعية اللوزيات التعاونية، المهندس خلدون الزعبي، شرحا مفصلا عن أهداف الجمعية وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وأبرز شكاوى المزارعين، فيما يخص عمليات ما بعد الحصاد، مثمنا دعم ومتابعة وزارة ومديريات الزراعة لهذا القطاع الحيوي.


وبين أن قطاع اللوزيات في محافظة إربد ينتج سنويا حوالي 800 طن، وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة باللوزيات 6000 دونم؛ مما يشكل مصدر دخل واسع لعدد كبير من الأسر الريفية في المنطقة، ويعمل على توفير فرص عمل للكثير من أبناء وبنات المنطقة.

 

 




 

 


 

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