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الإثنين، 10-04-2023 07:55 م

زراعة بني كنانة: الحشرات المنتشرة جنادب وليست جرادا

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الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية زراعة لواء بني كنانة، الدكتور عبدالإله عبيدات، اليوم الاثنين، أن ما تم ملاحظته من قبل المواطنين، خلال اليومين الماضيين، في مناطق وقرى مختلفة من لواء بني كنانة، وخاصة في بلدة سحم الكفارات، ما هو إلا أعداد من الجنادب وليست أسرابا من الجراد.

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وأضاف عبيدات أن مديرية زراعة بني كنانة تتابع عن كثب ما تناقلته صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكاوى من المواطنين في بعض مناطق اللواء، عن غزو الجراد للمحاصيل الزراعية المنتشرة في اللواء.


وبين أن الكشف والمشاهدة لهذه الحشرة، بيّن أنها عبارة عن جنادب وليست جرادا، حيث تكثر الجنادب في هذه الفترة، من شهر نيسان من كل عام، وذلك بسبب بدء الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة.


وأهاب عبيدات "بالمواطنين عدم تداول مثل هذه الأخبار على الصفحات الرسمية، والخاصة بهم إلا بعد الرجوع إلى مديرية الزراعة"، مؤكدا أن هذه الجنادب لا تلحق أي أضرار تذكر بالمزروعات الحقلية والأشجار.

 




 

 


 

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