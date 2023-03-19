الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

اليرموك تقرر تعديل أوقات دوام العاملين والطلبة خلال رمضان

8.1 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

نقابة المجوهرات: أردنيون يقبلون على بيع مقتنياتهم من الذهب

وزير السياحة يلتقي عددا من السفراء

الكواليت: جهود مستمرة لإعادة تصدير الأغنام للسعودية قبل رمضان

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية وبيت التصدير لدعم الصادرات الوطنية

بدء فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في تونس

المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة خلال 24 ساعة

بنوك أميركية تطالب الحكومة بحماية كل ودائعها لتفادي عدوى SVB

الأحد، 19-03-2023 03:11 م

الاحتفال بإطلاق تحالف قياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية

WhatsApp Image 2023-03-19 at 3.08.17 PM


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إننا في المملكة الأردنية الهاشمية قطعنا أشواطاً متقدمة وربما سبقنا فيها غيرنا من دول المنطقة والدول الشبيهة بظروفنا وخاصة في مجال مراجعة التشريعات التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع وتُنصفها وتُمكّنها من أن تكون حاضرة على مختلف الصّعد وفي ومقدمة هذه التشريعات التعديلات الدستورية في العام الماضي، مضيفاً أن كل ذلك يندرج في برنامج الإصلاحات الذي تسير عليه الدولة الأردنية بتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
 
جاء ذلك في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي نظمه المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الدول العربية لإطلاق تحالف "سيدات قياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية" الذي عُقِد في عمان.

اضافة اعلان

 
واستعرض حجازي خلال المؤتمر بعض الجهود الوطنية التي استهدفت تمكين المرأة وفتح آفاق مشاركتها في المجتمع على شتّى الصّعُد، منوّهًا إلى أن المرأة الأردنية تبوّأت مناصب في مختلف المجالات والقطاعات سواء من زاوية تسلمها حقائب وزارية، أو عملها في السلكين القضائي والدبلوماسي ونيلها حق الانتخاب والترشّح للبرلمان والبلديات ولجان اللامركزية والمشاركة بعضوية مجلس الأعيان والالتحاق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوصول إلى رتب متقدمة فيها، إضافة إلى تشكيل الاتحادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب الرجل.
 
وأشار حجازي إلى أن مجلس الهيئة أقر خلال شهر تموز 2022 خطة تنفيذية مخصّصة لتمكين المرأة بحيث أصبحت جزء لا يتجزأ من عمليات الرصد والتقييم الاستراتيجي الدورية، مؤكداً على أن المجلس عند إقراره لمعايير النزاهة الوطنية وعلى رأسها معيار "العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص" كان حريصاً على عدم التمييز بين الرجل والمرأة وهذا ما يظهر جلياً من خلال مصفوفة الامتثال ومؤشرات قياسها التي يتم تقييم مؤسسات الإدارة العامة ومدى امتثالها لهذه المعايير من خلالها.
  
يُذكر أنّ المشاركين في المؤتمر سيبحثون على مدى يومين خلاصة البحوث والمناقشات التي أجريت منذ انطلاق المبادرة الإقليمية التي أطلقها المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الدول العربية في شهر أبريل/ نيسان من السنة الماضية، ثمّ البناء عليها أثناء جلسات المؤتمر لبلورة توصيات إقليمية تساعد الدول الراغبة على إدماج الجنسانية بشكل منهجي وهادف في استراتيجيتها الوطنية و سياساتها وبرامجها القطاعية للوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة الى تحديد العناصر المحتملة لخطة عمل التحالف المذكور خلال العامين المقبلين.
 
يُشار إلى أن السيدات القياديات المشاركات في التحالف من عدة دول إقليمية ومنظمات دولية سيتمكّنّ من خلال الخبرة المكتسبة من العمل سوًّيا على تفعيل منصات وطنية وإقليمية تسهم في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تنمية القدرات المتخصصة ذات الصلة بالبحث والتدريب وتوفير المشورة للسيدات اللواتي يعملن في المنطقة العربية ودعم صنّاع القرار والمسؤولين في الوزارات والهيئات المعنية بغية تحقيق الدمج المتبادل في الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والبرامج القطاعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
251-مليار-دقيقة-اتصال-خلوية-أجراها-الأردنيون-في-أول-9

8.1 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

20190226_1551196534-730904 (1)

الكرك: ندوة حوارية عن تعزيز قيمة الإبداع لذوي الإعاقة

1679226442003

وزير السياحة يلتقي عددا من السفراء

img2

تحديد دوام مركز الخدمات الحكومي في رمضان

357570_58_1678877363

الكواليت: جهود مستمرة لإعادة تصدير الأغنام للسعودية قبل رمضان

213464_4_1679084728

يوم طبي مجاني في لواء ذيبان غدا

أخبار متعلقة
1678795978253

وزيرة الشؤون القانونية تستقبل وزير الدولة في وزارة العدل الايرلندية

1678451606360

بني مصطفى: الأردن اختار أفضل الممارسات لتمكين المرأة

WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.15.30 PM

القيسي يرعى حفل اختتام فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022

1677154901996

رئيس الوزراء لكندا: موقف الأردن ثابت من القضية الفلسطينية

1677154882916

الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية

1676987152003

مستشفى الملك المؤسس من أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم