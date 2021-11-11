الاحتلال يزعم تهريب أسلحة من الأردن

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الاسرائيلي عن إلقاء القبض على شخص مشتبه به في محاولة تهريب اسلحة من الأردن الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى 15 قطعة سلاح.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي عبر تويتر، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية حيث تمكنت القوات من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب بالاضافة الى 15 قطعة سلاح: 8 بنادق شوتغان و3 بنادق كلاشنيكوف ومسدسيْن بالاضافة الى سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع القارفين".

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