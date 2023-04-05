الاردنيون يعبرون عن غضبهم بإطلاق وسم "الاقصى يستغيث"

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي
تصدر وسمي "الأقصى يستغيث" و "فلنشعل قناديل صمودها" قائمة الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن ، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الصهيوني وما قام به من انتهاكات واستباحة لحرمة المسجد الأقصى واعتقاله للمرابطين والمصلين والاعتداء عليهم بشتى وسائل الوحشية .
وتفاعل اردنيون بشكل واسع مع ما حدث فجر اليوم الاربعاء في المسجد الاقصى من اقتحام قطعان المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال لباحات المسجد الاقصى والاعتداء على المعتكفين والمرابطين داخل المسجد وتكسير نوافذه واطلاق قنابل الصوت في محاولات بائسة لثني المصلين عن البقاء في المسجد.
وتداول متابعون في الاردن صور ومقاطع فيديو معبرين بكلمات غاضبة على ما يحدث من انتهاكات واعتداءات على المرابطين والمصلين في هذه الأيام الفضيلة داعين للتحرك وانقاذ الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي ودعم الأقصى والمرابطين فيه .
على بركة الله وبهمة وبسواعد الأردنيين نشارك أهلنا بالقدس صمودهم من خلال المرحلة العاشرة من حملة #فلنشعل_قناديل_صمودها— حملة فلنشعل قناديل صمودها (@qanadeelquds) March 2, 2023لأول مرة في تاريخ الحملة.. الأردنية بالعلامة الكاملة تزف لأهلنا في فلسطين 148 ألف دينار أردني— أهل الهمة - الجامعة الأردنية (@hemmehJU) April 4, 2023
يا أردنية.. ارفعي راسك بهالشباب ❤️#فلنشعل_قناديل_صمودها pic.twitter.com/yguiuNjKAH
هذه الحملة التي أثبتت أننا نتشاطر اللقمة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وأننا نعتبر أن الوقوف إلى جانب المقدسيين أحد أساسيات حياتنا وليس أمرًا تكميليًا. pic.twitter.com/8E9BbkWvZf
أهل الأردن يعاهدون أنفسهم أن يحموا القدس والمسجد الأقصى المبارك وأن يكونوا للمرابطين الكتف والسند ومن عمان يشعلون قناديل القدس 🔥🔥#فلنشعل_قناديل_صمودها pic.twitter.com/KGQsM8jh7q— آلاء حبة (@alaaHabbeh) April 4, 2023
دعواتُكم للمُرابطين— بُشـــرى (@bushramohm) April 4, 2023
ساحة حرب في مسرى نبيّنا.#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/ekUI4SKrU3
اللهم إنا نستودعك الأقصى المبارك وأهله 😔🤲🏻#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/kLvKJJl7eG— عٌـِـِِـِـوُبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌڊ 🦅✋🏻 (@Ab_hawary) April 5, 2023
#الاقصي_يستغيث اللهم إنا نستودعك بيت المقدس و أهل القُدس و كُل فلسطين ، اللهُم كُن لهم عوناً ، اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء و لا تخيب لنا رجاء و أنت أرحم الراحمين ، اللهم رد إلينا فلسطين و المسجد الاقصى رداً جميلاً اللهم أنصر ضعفهم ، ليس لهم سواك ..— HA (@Ha_l120) April 5, 2023
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ﴾— 11:11 (@8byeu) April 5, 2023
اللهَم إني أسَتودعك بيت المقدس وكُل فلسطين🤍🤍.#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/gKQnZl5IJ7