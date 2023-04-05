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الأربعاء، 05-04-2023 01:27 م

الاردنيون يعبرون عن غضبهم بإطلاق وسم "الاقصى يستغيث"

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

تصدر وسمي  "الأقصى يستغيث"  و "فلنشعل قناديل صمودها" قائمة الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن ، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الصهيوني وما قام به من انتهاكات واستباحة لحرمة المسجد الأقصى واعتقاله للمرابطين والمصلين والاعتداء عليهم بشتى وسائل الوحشية . 

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وتفاعل اردنيون بشكل واسع مع ما حدث فجر اليوم الاربعاء في المسجد الاقصى من اقتحام قطعان المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال لباحات المسجد الاقصى والاعتداء على المعتكفين والمرابطين داخل المسجد وتكسير نوافذه واطلاق قنابل الصوت في محاولات بائسة لثني المصلين عن البقاء في المسجد.


وتداول متابعون في الاردن صور ومقاطع فيديو معبرين بكلمات غاضبة على ما يحدث من انتهاكات واعتداءات على المرابطين والمصلين في هذه الأيام الفضيلة داعين للتحرك وانقاذ الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي ودعم الأقصى والمرابطين فيه  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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