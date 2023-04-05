الاردنيون يعبرون عن غضبهم بإطلاق وسم "الاقصى يستغيث"

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



تصدر وسمي "الأقصى يستغيث" و "فلنشعل قناديل صمودها" قائمة الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن ، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الصهيوني وما قام به من انتهاكات واستباحة لحرمة المسجد الأقصى واعتقاله للمرابطين والمصلين والاعتداء عليهم بشتى وسائل الوحشية .

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وتفاعل اردنيون بشكل واسع مع ما حدث فجر اليوم الاربعاء في المسجد الاقصى من اقتحام قطعان المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال لباحات المسجد الاقصى والاعتداء على المعتكفين والمرابطين داخل المسجد وتكسير نوافذه واطلاق قنابل الصوت في محاولات بائسة لثني المصلين عن البقاء في المسجد.



وتداول متابعون في الاردن صور ومقاطع فيديو معبرين بكلمات غاضبة على ما يحدث من انتهاكات واعتداءات على المرابطين والمصلين في هذه الأيام الفضيلة داعين للتحرك وانقاذ الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي ودعم الأقصى والمرابطين فيه .



على بركة الله وبهمة وبسواعد الأردنيين نشارك أهلنا بالقدس صمودهم من خلال المرحلة العاشرة من حملة #فلنشعل_قناديل_صمودها



يا أردنية.. ارفعي راسك بهالشباب ❤️pic.twitter.com/yguiuNjKAH لأول مرة في تاريخ الحملة.. الأردنية بالعلامة الكاملة تزف لأهلنا في فلسطين 148 ألف دينار أردنييا أردنية.. ارفعي راسك بهالشباب ❤️ #فلنشعل_قناديل_صمودها April 4, 2023

هذه الحملة التي أثبتت أننا نتشاطر اللقمة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وأننا نعتبر أن الوقوف إلى جانب المقدسيين أحد أساسيات حياتنا وليس أمرًا تكميليًا. هذه الحملة التي أثبتت أننا نتشاطر اللقمة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وأننا نعتبر أن الوقوف إلى جانب المقدسيين أحد أساسيات حياتنا وليس أمرًا تكميليًا. pic.twitter.com/8E9BbkWvZf March 2, 2023

pic.twitter.com/KGQsM8jh7q أهل الأردن يعاهدون أنفسهم أن يحموا القدس والمسجد الأقصى المبارك وأن يكونوا للمرابطين الكتف والسند ومن عمان يشعلون قناديل القدس 🔥🔥 #فلنشعل_قناديل_صمودها April 4, 2023