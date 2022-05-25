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الأربعاء، 25-05-2022 10:34 ص

الاردن يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة

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الوكيل الإخباري - شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في فعاليات مؤتمر "جي.اس.ام.ايه موبايل 360"، الذي نظمته الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة خلال الفترة 17- 18 أيار الحالي، في مدينة الرياض.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، شاركت الهيئة ممثلة برئيسها التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين المهندس بسام السرحان وعضو مجلس المفوضين الدكتور نوح الشياب، بحضور ومشاركة واسعة من صانعي السياسات والمنظمين وممثلي صناعة الاتصالات من مشغلين ومزودين ومقدمي خدمات.


وتناول المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بصناعة الهواتف المتنقلة وتوسيع حدود التكنولوجيا وسياسات التحول الرقمي والمدن الذكية وإدارة الطيف الترددي ومستقبل قطاع الاتصالات من الجوانب التكنولوجية والتنظيمية والاقتصادية، بالإضافة الى عقد لقاءات وحوارات حول التحديات التي تواجه المنطقة في سعيها للانتقال الى الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.


وأكد السرحان ان مشاركة الهيئة في المؤتمر جاءت ضمن مساعي الهيئة الحثيثة والمستمرة للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين والخبراء في مجال رسم سياسات قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، والعمل على الارتقاء بقطاع الاتصالات الأردني وتطويره ضمن اتباع الممارسات العالمية الفضلى لوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة في قطاع الاتصالات.


يذكر أن الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، تعتبر الإطار الجامع لرعاية مصالح شركات الهواتف المتنقلة والشركات العاملة في صناعة التطبيقات والبرامج والتكنولوجيات الخاصة بصناعة الهواتف المتنقلة في العالم، حيث تضم في عضويتها جميع مشغلي الهواتف المتنقلة والشركات من مختلف دول العالم.
وتسعى الرابطة الى تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات المتنقلة والتكنولوجيا المرتبطة بها من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين صانعي السياسات ومشغلي الهواتف المتنقلة لتطوير صناعة الاتصالات المتنقلة.


 




 

 


 

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