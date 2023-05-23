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الثلاثاء، 23-05-2023 03:24 م

الاستقلال في ندوة لمركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في "الأردنية"

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الوكيل الإخباري- مندوبًا عن رئيس الجامعة، رعى نائبه لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة النعيمات، ندوة نظّمها مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ77، بعنوان: "الدولة الأردنية من الاستقلال إلى لجان التحديث الملكية"، وذلك ضمن احتفالات المركز باليوبيل الذهبي على تأسيسه.

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وفي كلمته، التي ألقاها لدى افتتاحه الندوة مندوبًا عن رئيس الجامعة، قال النعيمات إن ما يميز استقلالنا، الذي ارتبط بحكم الهاشميين، هو البعد القومي بوصفه امتدادًا للثورة العربية الكبرى التي استندت إلى مبادئ الحقيقة والسلام دون تفريط بالحقوق والمبادئ السامية. 


وأضاف أن رسالتنا التعليمية في يوم الاستقلال تتمثل في تعليم الطلبة تاريخهم، وتعريفهم بوثائقه، وإعادة مبادىء الثورة العربية الكبرى إلى مكانها المركزي في حياة الأمة السياسية.

 

 




 

 


 

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