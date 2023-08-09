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الأربعاء، 09-08-2023 01:53 م

الاستهلاكية المدنية تحصل على شهادة اعتماد الآيزو العالمية

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الوكيل الإخباري - حصلت المؤسسة الاستهلاكية المدنية على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (ISO 9001/2015) بعد التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق المؤسسة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية.

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وأكد مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، أن الهدف من الحصول على الآيزو لنظام إدارة الجودة (ISO 9001/2015) تحقيق التزامات المؤسسة وتطبيق رؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها لتطوير منظومة العمل لديها، لتقديم أفضل أنواع الخدمة وتحقيق احتياجات ومُتطلبات أصحاب المصلحة ورفع مستوى أداء الخدمات والتعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة منهم بما يحقق رضاهم.


وأضاف أن الشهادة خطوة محفزة للسير نحو التميز المؤسسي في بيئة الأعمال، حيث أن المؤسسة لن تدخر جهداً في تطوير ومواكبة التغير المتسارع في بيئة الأعمال، معتبراً حصولها على هذه الشهادة، ثمره للتخطيط المسبق من قبل إدارة المؤسسة عبر التحسين المستمر، والمتمثل برفع جودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة وتجويد وتحسين الممارسات الإدارية فيها من خلال المراجعة الدورية للعوامل المؤثرة في بيئة عمل المؤسسة.


وأشار القضاة إلى أن هذه الشهادة تمنح المؤسسة ميزة تنافسية، وتعزز من ثقة متلقي الخدمة والمستفيدين بأداء العاملين بها والارتقاء بخبراتهم، ما يرفع المستوى التنافسي لها محلياً كنتيجة مباشرة لتبنيها لأفضل المعايير والممارسات المعترف بها عالمياً في هذا المجال.


 




 

 


 

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