الثلاثاء 11-07-2023
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الثلاثاء، 11-07-2023 05:48 م

سلطة وادي الأردن تزيد كميات الري لمواجهة ارتفاع الحرارة

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، تزويد الوحدات الزراعية في مناطق وادي الأردن بكميات إضافية من مياه الري، إضافة إلى التزامها ببرنامج التوزيع اليومي للمياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة.

وقالت السلطة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه نتيجة للتوقعات الجوية بتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بموجة حر، ستعمل على تزويد الوحدات الزراعية بكميات إضافية من المياه حسب النمط الزراعي والكميات المتوفرة من المصادر المائية.

وأضافت أن جميع كوادر السلطة وآلياتها العاملة في الميدان ستكون في حالة طوارئ لمتابعة التزويد المائي وتلبية احتياجات المزارعين.

وأكدت السلطة، مواصلة عملها بشكل مكثف لوضع السيناريوهات والخطط الضرورية لمواجهة الظروف الجوية الاستثنائية بما يضمن استمرار التزويد المائي لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية والشرب.

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