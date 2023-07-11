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الثلاثاء، 11-07-2023 01:00 م

نقابة العاملين في التعليم الخاص تواصل عقد ورشات تربوية للمعلمين

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الوكيل الاخباري - يواصل مركز التدريب في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، عقد سلسلة ورشات تدريبية للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، أيام السبت، من كل أسبوع، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

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وحسب بيان صحافي صادر عن النقابة، اليوم الثلاثاء، فإن الورشات تتناول مواضيع وقضايا تربوية، مثل استراتيجيات التعليم النشط، الإدارة الصفية وضبط الطلبة، وغيرها من المهارات والقدرات التي يحتاج إليها المعلم لأداء رسالته التربوية بكفاءة.


وأوضح البيان، أن سلسلة الورشات التربوية التي تنظمها النقابة تأتي انطلاقا من دورها في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية في قطاع التعليم الخاص، وتمكين المعلمين من أداء مهامهم التربوية وواجباتهم المهنية، إضافة إلى التوعية بالحقوق العمالية .


ودعا البيان، المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة إلى التسجيل في الورشات من خلال الاتصال بالرقم (0790153445)، مشيرا إلى أن رسوم الورشة رمزية، ويحصل المعلم على المادة العلمية الخاصة بها، وشهادة معتمدة من النقابة.


 




 

 


 

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