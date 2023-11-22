الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الجامعة العربية ترحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

محافظة: الكتب المدرسية لها سعر مُحدد لا يجوز تجاوزه

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

النائب زيادين يحول سؤاله إلى استجواب حول شركات تطبيقات النقل الذكية في الأردن

حماس تعليقاً على الهدنة : سنبقى الدرع الواقي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

وفاة عائلة أردنية من أب وأم وأربعة أطفال بحادث مروع في عُمان

سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو

الهواري: توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي للعمالة الآسيوية

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية على اللبونة جنوب لبنان

القدرة: لم يعد بمقدورنا إعلان الإحصائيات منذ قطع الاتصالات

عاجل

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

الأربعاء، 22-11-2023 11:49 ص

الاستهلاكية المدنية : تخفيضات تصل إلى 45% على 350 سلعة في جميع أنحاء المملكة -رابط

11


الوكيل الإخباري-  أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على حوالي 350 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء الأحد المقبل بنسبة تتراوح بين (5 إلى 45) بالمئة.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.


وبحسب، إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط  www.jcsccshop.gov.jo  أو من خلال تطبيق المؤسسة على (اندرويد و IOS) (متجر المؤسسة المدنية).


وبين أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة في التخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.


من جهة أخرى أوضح القضاة أن صوبات الغاز والكاز متوفرة في جميع أسواق المؤسسة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.


ولفتت إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

وفاة عائلة أردنية من أب وأم وأربعة أطفال بحادث مروع في عُمان

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنعى طالبة في الصف الخامس

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين في بعض المناطق - اسماء

278623_16_1700638484

الإدارة المحلية تتعامل مع 384 حالة طوارئ خلال المنخفض

11202320104855183445924

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكولومبي

وزارة الخارجية

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة