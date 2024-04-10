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الأربعاء، 10-04-2024 09:31 م

الافتاء توضح أجر من الحق رمضان بصيام ستة من شوال

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الوكيل الإخباري- اوضحت دائرة الافتاء العام اجر من الحق صيام رمضان بصيام الستة من شوال  .

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وقالت دائرة الافتاء في دليلها المنشور على الموقع الالكتروني بعنوان " مختصر احكام الصيام " ان صيام الستة من شوال سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم؛  لأن صيام شهر رمضان ثوابه ثواب صيام عشرة  أشهر "٣٠٠ يوم"، والستة أيام بستين يوما  ً فهذا تمام العام. 

 

واشارت في فتوى اخرى انه لا يجـب علـى مـن اعتـاد صيـام السـتة مـن شـوال أن يصومهـا فـي كل عــام، لكــن مــن اعتــاد فعــل الخيــر ال ينبغــي أن يتركــه مــا دام  مستضعفا

 




 

 


 

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