الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الدولار حائر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار خلال الربع الأول من 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 33360 شهيدا

إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

ترجيح خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2024

البنك الدولي: 18 مشروعاً قائماً يُنفّذ مع الأردن بقيمة 4.1 مليارات دولار

منذ 7 أكتوبر .. 10 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بأعراض نفسية بغزة

بعد سلسلة من الارتفاعات .. تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب في الأردن اليوم

تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل وتوقف تصدير 54 منتجا إليها

الذهب عالمياً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أميركية

الثلاثاء، 09-04-2024 02:52 م

تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

1712663578995


الوكيل الإخباري - تسلم 30 إماما وواعظا من العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودوائر الإفتاء في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني لمساعدة الأئمة والوعاظ المقبلين على الزواج.

اضافة اعلان


وتأتي هذه المكرمة الملكية، في سياق المبادرات الملكية، واستفاد منها ما يقارب 600 إمام وواعظ منذ انطلاقها عام 2003، تقديرا من جلالة الملك لهذه الفئة من أبناء الوطن ولرسالتهم الجليلة التي يؤدونها في خدمة الإسلام، وتأكيدا على دورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي، وإبراز صورته السمحة ومبادئه المعتدلة.


وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف العيسوي، اليوم الثلاثاء، المكرمة الملكية، للأئمة والوعاظ الذين انطبقت عليهم الأسس والشروط المعتمدة.


وفي كلمة له، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للمستفيدين من الأئمة والوعاظ واعتزازه بهم وبعطائهم المتميز، مؤكدا حرص واهتمام جلالة الملك على رعاية شؤونهم وتمكينهم من القيام بمهامهم في خدمة بيوت الله وتوجيه المجتمع نحو السلوكيات الإيجابية الحميدة وترسيخ مكارم الأخلاق وتحصين أبناء الأمة من الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع.


وقال العيسوي، إن هذه المبادرة الملكية السامية، التي انطلقت عام 2003 لمساعدة الأئمة والوعاظ المقبلين على الزواج، تأتي ترجمة لاهتمام جلالة الملك بكم وبدوركم الريادي، وتجسيدا لاعتزاز جلالته وتقديره، لدوركم المهم في خدمة الإسلام، والحث على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.


وأضاف العيسوي، أن رسالة الأئمة والوعاظ في مختلف المواقع، سواء، هي رسالة أصيلة ونبيلة تقوم على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتعزيز روح الانتماء والعطاء، وغرس قيم التسامح والاحترام، والتصدي للإشاعة والأفكار الظلامية، بكل حكمة.


بدوره، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أهمية المكرمة الملكية، والتي تترجم على أرض الواقع سنة نبوية حميدة، في مساعدة المقبلين على الزواج من أئمة ووعاظ في وزارة الأوقاف والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية سنويا، مشيرا إلى أنها ترسيخ لمعاني المودة والرحمة في المجتمع الأردني الذي يرعاه جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأضاف، أن هذه المكرمة الملكية، تجسد اهتمام جلالة الملك في العلم والعلماء والأئمة والوعاظ، العاملين في المساجد، والحاملين رسالة الإسلام ورسالة الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو دأب الهاشميين في توقير العلماء ورعايتهم.


ودعا الخلايلة الوعاظ والأئمة ليكون التكريم حافزا لهم على بذل المزيد من الجهد في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، في إطار رسالة الإسلام، وفي إطار توجيه ديني سليم يراعي إيصال رسالة الإسلام الناصعة الحقة المشرقة، ويراعي حفظ أمن الوطن واستقراره.


وعن الأئمة والوعاظ المستفيدين، ألقى فضيلة الشيخ عمر بني مروان، كلمة، ثمن فيها مكرمة جلالة الملك في تسهيل زواج الأئمة والوعاظ، والتي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وتعزز دورهم في الدعوة إلى الله وتعزيز قيم التسامح والفضيلة وخدمة الفرد والمجتمع.


وأكد، أن الأئمة والوعاظ سيبقون ملتفين حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وأنهم سيمضون قدما في نشر رسالة الإسلام السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتحصين المجتمع من الأفكار الظلامية الهدامة.


كما أعرب مستفيدون من المكرمة الملكية عن فخرهم واعتزازهم باهتمام جلالة الملك وحرصه على مساعدة الأئمة والوعاظ الشباب المقبلين على الزواج، وتوفير الظروف المناسبة أمامهم، للقيام بواجبهم وأداء رسالتهم على أكمل وجه، إذ تجسد هذه المكرمة البعد الإنساني النبيل لآل البيت الأطهار.


وقالوا، إن مكارم ومبادرات جلالة الملك متواصلة ولا تنضب، وتنبع من معدن الهاشميين، حماة الأمة، الذين كانوا على الدوام يشكلون منهجا راسخا في الوسطية والاعتدال والحكمة.


وحضر تسليم المكرمة الملكية، قاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وإمام الحضرة الهاشمية، وأمين عام وزارة الأوقاف، ومفتيا القوات المسلحة والأمن العام، وممثلون عن الجهات الرسمية المعنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
261766

جرش: خطة متكاملة لاستقبال عطلة العيد

1712664432243

الأمانة تؤكد جاهزية الحدائق والمتنزهات لعيد الفطر

102023413430916329797

1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار خلال الربع الأول من 2024

1712662009015

محافظة عجلون تستكمل استعداداتها لاستقبال عطلة العيد

image (1)

البنك الدولي: 18 مشروعاً قائماً يُنفّذ مع الأردن بقيمة 4.1 مليارات دولار

434544820_727917046182199_5874054966602457255_n

التعامل مع 1270 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
65faaa0e12cc5

الملك يوجه لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية

65f82917b7e68

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

1710670989112

المبادرات الملكية.. أولوية ملكية لرفع المستوى المعيشي للأسر العفيفة

65f19e6ae28cf

الملك يستقبل وزير خارجية إسبانيا في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

WhatsApp Image 2024-03-12 at 10.44.17 AM

مسّاد يوجه رسالة إلى أسرة جامعة اليرموك بمناسبة شهر رمضان المبارك

1710161557608

الخريشة: البيئة التشريعية عززت دور الشباب في الحياة السياسية