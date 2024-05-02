كابيتال بنك يحصل على ضمان جزئي من GuarantCo لمحفظة البنك الخاصة بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته البالغ حجمها 88.5 مليون دينار

الوكيل الإخباري - قدمت شركة GuarantCo، التابعة للمجموعة الخاصة لتطوير البنية التحتية (PIDG)، ضماناً جزئياً بقيمة 24.8 مليون دينار (حوالي 35 مليون دولار أمريكي) لمحفظة كابيتال بنك البالغ حجمها 88.5 مليون دينار أردني (حوالي 125 مليون دولار أمريكي).

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وستمكّن هذه الضمانة التي يعتبر كابيتال بنك، البنك الأول في الأردن الذي يحصل عليها من تنمية المحفظة الخاصة به، والمتوافقة مع استراتيجية مجموعة PIDG للفترة 2023-2030، والتي تركز على التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته.



وجاء الإعلان عن هذا التعاون في مقر السفارة الأردنية في لندن، على هامش زيارة وزيرة الاستثمار خلود السقاف إلى المملكة المتحدة للترويج للأردن كوجهة استثمارية، بحضور السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس.



مع اتساع فجوة تمويل البنية التحتية المناخية، تهدف المساهمة المحددة وطنيا (NDC) المقدمة للأردن، وهي خطة عمل مناخية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، إلى خفض الانبعاثات بنسبة 31% ارتفاعاً من 14%، المنصوص عليها في المساهمات المحددة وطنياً الأولية.



وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تستثمر الحكومة بنسبة 5% من متطلبات التمويل الرامية لتحقيق هذه الأهداف، فإنه من المتوقع أن يغطي القطاع الخاص 95% من متطلبات التمويل ذاته.



وستمكّن هذه الصفقة، كابيتال بنك من مواصلة توفير تمويل البنية التحتية، لزيادة حجم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة المتوافقة مع اتفاق باريس.



وتأمل GuarantCo من أن يؤدي الأثر المتوقع من هذه الصفقة، إلى تحفيز حدوث ضمانات مماثلة في جميع أنحاء المنطقة، لتمكين التمويل المستمر الخاص بالبنية التحتية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.



وستسهم الصفقة بشكل مباشر في الهدف رقم 9.1 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بـتطوير بنية تحتية عالية الجودة وموثوقة ومستدامة ومرنة، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان، والهدف رقم 8.5 الخاص بـتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق لجميع النساء والرجال.



وعلقت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف على اتفاقية الشراكة بالقول: "إن إعلان الشراكة بين شركة GuarantCo وكابيتال بنك، يجسد قوة الشراكات الاستراتيجية في إحداث التغيير الإيجابي، وفتح الفرص لتحقيق النمو المستدام، بالإضافة لكونها شهادة على التزام الأردن بتعزيز تطوير البنية التحتية المستدامة وجذب الاستثمارات الحيوية، خصوصاً وأننا نعمل على الترويج للأردن كوجهة استثمارية جذابة على الساحة العالمية".



وأضافت أن: "هذا التعاون يتماشى تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن والمساهمة المحددة وطنياً، ومن خلال حشد استثمارات القطاع الخاص في المشاريع المتوافقة مع المناخ، فإننا لا نحقق أهدافنا الاقتصادية فحسب، بل نساهم أيضاً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ والحد من آثاره".



من جهته، قال ليث الفلكي، الرئيس التنفيذي لشركة GuarantCo: "يسعدنا إتمام أول صفقة لنا مع كابيتال بنك، وثاني صفقاتنا في الأردن، حيث تتماشى هذه الصفقة تمامًا مع أهدافنا الخاصة في التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته كما هو موضح في استراتيجية المجموعة الخاصة لتطوير البنية التحتية (PIDG)، التي تم إطلاقها مؤخرا".



وأضاف: "الزيادة في تمويل مشاريع البنية التحتية المفتوحة، عبر ضمان محفظة كابيتال بنك، بالتوازي مع أحجام من الضمانات المماثلة المحتملة في المنطقة، ستؤدي إلى تحسين البنية التحتية، التي يحتاجها السكان المحليون".



بدوره، قال جمال القضاة، مدير إدارة المؤسسات المالية في مجموعة كابيتال بنك: "إن هذه الشراكة وضمان المحفظة من GuarantCo، ستمكننا من اتخاذ خطوة مهمة نحو تعزيز واقع البنية التحتية في الأردن".



وأضاف: "ستساهم هذه الصفقة أيضا بالتزامنا تجاه البنية التحتية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ، بما يتماشى مع التطلعات في الأردن، كما نتطلع أن تؤدي الصفقة إلى توسيع هذا النموذج ليشمل مناطق أخرى نعمل فيها، وإلى تعزيز التأثير الإيجابي على المجتمعات والاقتصادات."