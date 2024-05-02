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الخميس، 02-05-2024 03:33 م

العقبة: انطلاق معسكر الأندية بعنوان"دمج ذوي الإعاقة بالحياة السياسية والحزبية "

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الوكيل الاخباري-  انطلقت في مدينة العقبة اليوم الخميس، فعاليات معسكر الأندية لمديرية شباب محافظة العاصمة بعنوان "دمج ذوي الإعاقة بالحياة السياسية والحزبية "بمشاركة سبعة أندية من ذوي الإعاقة في المحافظة، ويستمر ثلاثة أيام، بحضور 44 مشاركا.

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وتحدث المحاضر موسى الدردساوي خلال بدء فعاليات المعسكر، عن أهمية رفع الوعي بالمشاركة السياسية ودمجهم في العمل الحزبي وأهم التشريعات الدستورية والقانونية التي ساهمت في دمج ذوي الإعاقة في العمل الحزبي والسياسي، ومنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجهها تلك الفئة لممارسة حقهم في المشاركة السياسية، خاصة في الانتخابات النيابية.


وتتضمن فعاليات المعسكر، محاضرات توعوية عن المشاركة السياسية والحزبية وجولات بحرية بالتعاون مع سلطة إقليم العقبة وزيارة إلى متحف الأحياء البحرية. ويشارك في المعسكر نادي المستقبل للإعاقة الحركية، ونادي الوفاء لذوي الإعاقة، ونادي العطاء للمكفوفين، ونادي الشعلة للمكفوفين، ونادي الأمل للصم، ونادي الأمير علي للصم ونادي الأردن للصم.

 




 

 


 

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