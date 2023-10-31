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الثلاثاء، 31-10-2023 07:55 م

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي يتوقع حسب تقرير ادارة الارصاد الجوية هطول زخات متفرقة من المطر قد تمتد للمناطق الوسطى . 

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

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