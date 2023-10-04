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بيان صادر عن امانة عمان الكبرى

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الوكيل الاخباري - أظهر تقرير دائرة خدمة الجمهور التابعة لمديرية الخدمات الادارية في أمانة عمان أن ( 2434 ) شكوى وملاحظة وردت لمديريات المناطق في شهر أيلول الماضي ؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة ، وتطبيق الأجهزة الذكية ، ومركز الاتصال الموحد ( 102 او 117180 ).

وحسب مدير دائرة خدمة الجمهور سليمان البسطامي بلغت نسبة اغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 91 بالمئة وحسب الموعد المحدد ، فيما توزعت غالبية الشكاوى والملاحظات بين تراكم للنفايات ، وأبنية ومنشآت مخالفة .

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