الامن العام : القبض على احد أخطر المطلوبين المسلحين بمداهمة مزرعة - صورة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقاً تحقيقياً لدى البحث الجنائي تابع جمع المعلومات ورصد أحد أخطر المطلوبين والمصنفين بالخطرين والمسلحين والمسجل بحقه 43 طلبا أمنيا، منها طلبان للقتل العمد و 21 طلب مخدرات .



وأكّد الناطق الاعلامي أنّ العاملين في البحث الجنائي تمكّنوا اليوم من تحديد مكان المطلوب داخل مزرعة في احدى مناطق غرب البلقاء ، مضيفا أن قوة أمنية داهمته وألقت القبض عليه وبحوزته سلاحان ناريان وكمية كبيرة من العتاد وبوشرت التحقيقات تمهيداً لإحالته للجهات القضائية المختصة .

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